Bayburt Heybetepe\'de yangın sonrası 5 yapı için hasar tespit çalışması yürütülüyor

Bayburt'un merkeze bağlı Heybetepe köyünde meydana gelen yangının ardından yangından etkilenen yapılarda oluşan hasarın belirlenmesine yönelik hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan yerinde incelemelerde, yangından toplam 5 yapının etkilendiği tespit edildi. Ekipler, yapılarda teknik incelemelerde bulunarak hasarın kapsamını ve mevcut durumunu belirledi.

Çalışmalarda, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülecek iş ve işlemlere esas olacak tespitler yapıldı.

Hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdüğü öğrenildi.