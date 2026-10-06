Bayburt Heybetepe'de yangın sonrası 5 yapı için hasar tespit çalışması yürütülüyor - Son Dakika
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Bayburt Heybetepe'de yangın sonrası 5 yapı için hasar tespit çalışması yürütülüyor

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Bayburt Heybetepe\'de yangın sonrası 5 yapı için hasar tespit çalışması yürütülüyor
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Bayburt'un Heybetepe köyünde çıkan yangının ardından etkilenen yapılarda hasar tespit çalışması yapıldı. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde 5 yapının etkilendiği belirlendi; vatandaşların mağduriyetini gidermeye esas tespit çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli sürüyor.

Bayburt'un merkeze bağlı Heybetepe köyünde meydana gelen yangının ardından yangından etkilenen yapılarda oluşan hasarın belirlenmesine yönelik hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan yerinde incelemelerde, yangından toplam 5 yapının etkilendiği tespit edildi. Ekipler, yapılarda teknik incelemelerde bulunarak hasarın kapsamını ve mevcut durumunu belirledi.

Çalışmalarda, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülecek iş ve işlemlere esas olacak tespitler yapıldı.

Hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt Heybetepe'de yangın sonrası 5 yapı için hasar tespit çalışması yürütülüyor - Son Dakika
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