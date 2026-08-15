Bayburt Jandarma Komutanlığı'nda Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Jandarma Komutanlığı'nda Değişiklik

Bayburt Jandarma Komutanlığı\'nda Değişiklik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda terfi ve atama kararlarıyla yeni komutan atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi.

Aslan'dan boşalan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Hukuk Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Aydoğan Karasu atandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Bayburt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt Jandarma Komutanlığı'nda Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

07:59
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
07:53
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
07:48
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor
2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
02:04
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 10:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt Jandarma Komutanlığı'nda Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.