Bayburt Jandarma Komutanlığı'nda Değişiklik
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda terfi ve atama kararlarıyla yeni komutan atandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi.
Aslan'dan boşalan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Hukuk Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Aydoğan Karasu atandı.
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