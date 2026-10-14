Bayburt'ta 28 ortaokul için 'Trafikte Ben de Varım' protokolü imzalandı - Son Dakika
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Bayburt'ta 28 ortaokul için 'Trafikte Ben de Varım' protokolü imzalandı

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Bayburt\'ta 28 ortaokul için \'Trafikte Ben de Varım\' protokolü imzalandı
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Bayburt'ta 28 ortaokulda uygulanacak 'Trafikte Ben de Varım' projesinin protokolü, Vali Eldivan'ın katılımıyla imzalandı. Projeyle öğrencilerin trafik sorunlarını gözlemlemeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri sağlanacak.

Bayburt'ta 28 ortaokulda uygulanacak 'Trafikte Ben de Varım' projesinin iş birliği protokolü imzalandı. Projeyle öğrencilerin trafik sorunlarını gözlemlemeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri sağlanacak.

Vali Mustafa Eldivan'ın katılımıyla düzenlenen protokol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının iş birliğiyle imzalandı.

Proje kapsamında öğrenciler, günlük yaşamda karşılaştıkları trafik sorunlarını inceleyerek çözüm önerileri geliştirecek. Hazırlanan öneriler bilimsel çalışmalarla somutlaştırılacak.

Vali Eldivan, trafik güvenliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine değinerek projenin öğrencilerin bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını ifade etti. Eldivan, projenin hayırlı olmasını dileyerek çalışmada emeği geçenlere başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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