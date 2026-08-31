Bayburt\'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarında, yasa dışı yollarla Bayburt'a giriş yaptığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.