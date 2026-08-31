Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt\'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı.

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarında, yasa dışı yollarla Bayburt'a giriş yaptığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, 3. Sayfa, Bayburt, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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