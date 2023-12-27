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Bayburt'ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü - Son Dakika
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Bayburt'ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü

Bayburt'ta bir lokantada çalışan Fuat Sağut, aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu evinde boğarak öldürdü. Zanlı cinayeti işlediğini polise ihbar etti ve teslim oldu. Kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bayburt\'ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü
27.12.2023 - 00:27,  Güncelleme: 00:27
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Bayburt'ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayburt'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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