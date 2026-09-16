Bayburt'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bayburt\'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta polis ekiplerinin çalışmasında 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi. H.A. ve M.A.G. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen H.A. ve M.A.G. takibe alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 55 parça halinde toplam 616,14 gram metamfetamin bulundu.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi

13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:22:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement