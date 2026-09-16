Bayburt\'ta 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 616,14 gram metamfetamin ele geçirildi. H.A. ve M.A.G. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen H.A. ve M.A.G. takibe alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 55 parça halinde toplam 616,14 gram metamfetamin bulundu.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.