Bayburt\'ta Bayram Trafik Denetimi

20.03.2026 08:13
Bayburt'ta Ramazan Bayramı için trafik denetimleri yapıldı, emniyet kemeri ve hız kuralları hatırlatıldı.

Bayburt'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Danişment yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. Uygulamada kimlik kontrolünden geçirilen sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve hız kuralları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Denetimlere ayrıca havadan da destek verildi.

Bayram trafiğinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimlerde, sürücülere trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı. "Yolun sonu bayram olsun" mesajıyla yapılan uyarılarda, özellikle emniyet kemeri kullanımının ve hız limitlerine uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Drone ile gerçekleştirilen kontrollerde, seyir halindeyken emniyet kemeri kullanmayan sürücüler ile cep telefonuyla konuşanlar denetlendi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulama, karadan ve havadan koordineli bir şekilde yürütüldü. Denetimler, kurallara uyan sürücüler sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Denetimlerden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise uygulamaların kendi güvenlikleri için yapıldığını belirtti. Bayram yolculuklarında alınan tedbirlerin önemli olduğunu ifade eden sürücüler, denetimler dolayısıyla daha güvenli şekilde seyahat ettiklerini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Trafik, Son Dakika

