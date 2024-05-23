Bayburt'ta Çocuk Oyun Parkı İçerisinde İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Bayburt'ta Çocuk Oyun Parkı İçerisinde İstinat Duvarı Çöktü

Bayburt\'ta Çocuk Oyun Parkı İçerisinde İstinat Duvarı Çöktü

Bayburt'un Zahit Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun parkının istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, toprak zeminin kayması sonucunda alanda büyük bir boşluk oluştu. Vatandaşlar belediyenin ihmalkar davranışını eleştirerek tepki gösterdi.

23.05.2024 08:06  Güncelleme: 08:09
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Bayburt'ta çocuk oyun parkı içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında çıkan ses vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, toprak zeminin kayması sonucunda alanda büyük bir boşluk oluştu.

Bayburt'un Zahit Mahallesi, Çil Çil Konutları önündeki çocuk oyun parkının istinat duvarı göçtü. Alt toprak zemini kayan istinat duvarının bulunduğu alanda koca bir boşluk oluşurken, duvardan kopan büyük taş parçaları, istinat duvarının altında bulunan 2 katlı müstakil eve çarptı, evde maddi hasar meydana geldi. Çocukların, konut sakinlerinin şans eseri parkta bulunmaması facianın önüne geçti.

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgilere göre bir anda korkunç bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesine koşan Çilçil konut sakinleri, istinat duvarının çöktüğünü gördüler. Çocukların her zaman oyun oynamaya gittikleri parkta böylesi bir manzarayla karşılaşan ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, belediyenin ihmalkar davrandığını belirterek, belediyeye sert tepki gösterdiler. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yetkililere sorumsuzluklarından dolayı sitem ettiler.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin güvenliği için park girişine şerit çektiler. Zeminin kayma tehlikesi olduğunu belirten ekipler, alandan uzak durulması uyarısında bulunarak, çevredeki vatandaşları park ve çevresinden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Belediyenin ilgili birimlerinin konuyla ilgileneceğini belirten Memiş, birim müdürlerine de sorumsuz davrandıkları gerekçesiyle sert çıkıştı.

Evde bulunduğu sırada patlama sesini duyan konut sakinlerinden Samet Kelleci isimli vatandaş, duvarın yıkıldığını park çevresindeki çocuklardan öğrendiğini belirterek, "Patlama sesi duyduk, sesin nerden geldiğini anlamaya çalışırken çocuklar duvarın yıkıldığını söylediler. Biz de panikle parka doğru geldik ve duvarın çöktüğünü gördük. Çocuklar burada oynuyorlar diye bizler de bir hayli telaşlandık, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Tam olarak biz de ne oldu, ne etti bir şey bilmiyoruz. Sadece korkunç bir patlama sesi duyduk" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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