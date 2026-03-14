Bayburt\'ta Esrar Operasyonu

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında A.A. isimli şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 3 ayrı parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 218 gram gelen esrar maddesi bulundu.

Şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT