Bayburt\'ta Güvenlik Toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapılarak, asayiş ve güvenlik alanındaki çalışmalar üzerine duruldu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, Bayburt'un terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, Bayburt'un asayiş olaylarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği ve yapılan çalışmalarla azalışın devam edeceği belirtildi. - BAYBURT