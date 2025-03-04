Bayburt'ta kasten öldürme suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, halk pazarında yakayı ele verdi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sonucunda kasten öldürme suçundan toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan R.U. isimli şahıs halk pazarında kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?