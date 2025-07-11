Bayburt'ta Şingah Mahallesi Sefa Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde yürek yakan bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre sürücü baba H.D, geri manevra yaptığı sırada minibüsün arkasında bulunan 2 yaşındaki E.A.D isimli oğlunu fark etmeyerek çarptı.
Çarpmanın ardından çocuk, babası tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › 2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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