Bayburt'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt\'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri, kamu kurum ve kuruluşların sivil savunma işlemlerini yürüten görevlilere sivil savunma konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme sonrasında hayati önem taşıyan tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından parkta yangın farkındalık eğitimi verildi ve katılımcılara taşınabilir söndürme cihazlarıyla nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

03.06.2024 09:51
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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince kamu kurum ve kuruluşların sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmekte olan görevli personellerine sivil savunmaya giriş, sivil savunma servisleri ve görevleri, ikaz ve alarm işaretleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyeti sonrasında olası afet ve acil durumlarında hayati önem taşıyan tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tahliye tatbikatının kurallara uygun bir şekilde yapılmasının ardından parkta yangın farkındalık eğitimi verildi, katılımcılarla birlikte başlangıç yangınlarına taşınabilir söndürme cihazlarıyla (TSC) nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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