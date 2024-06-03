Bayburt\'ta Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince kamu kurum ve kuruluşların sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmekte olan görevli personellerine sivil savunmaya giriş, sivil savunma servisleri ve görevleri, ikaz ve alarm işaretleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyeti sonrasında olası afet ve acil durumlarında hayati önem taşıyan tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tahliye tatbikatının kurallara uygun bir şekilde yapılmasının ardından parkta yangın farkındalık eğitimi verildi, katılımcılarla birlikte başlangıç yangınlarına taşınabilir söndürme cihazlarıyla (TSC) nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi. - BAYBURT