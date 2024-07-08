Bayburt'ta Tanker Kazası: Sürücü Ufak Sıyrıklarla Atladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta Tanker Kazası: Sürücü Ufak Sıyrıklarla Atladı

Bayburt\'ta Tanker Kazası: Sürücü Ufak Sıyrıklarla Atladı

Bayburt'un Everek köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu tanker, dorsesinin ayrılmasıyla bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun trafiğe açılması için bariyerler kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

08.07.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Everek köyü yakınlarında dorsesi ayrılarak yola savrulan tanker, bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt- Erzurum karayolu Everek köyü yakınlarında Everek Hanları mevkiinde meydana geldi. M.E.A. idaresindeki tankerin dorsesi pimden ayrılarak yola savruldu. Dorsenin ayrılmasıyla şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tanker bariyerlere çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan M.E.A'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilerek yolu kapatan dorse trafik akışını engellerken, Karayolları ekipleri ortada bulunan bariyerleri iş makineleriyle kaldırdı. Bariyerlerin kaldırılmasıyla yol yeniden çift yönlü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Trafik ekiplerince trafik kontrollü şekilde sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Bayburt, trafik, AFAD, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Tanker Kazası: Sürücü Ufak Sıyrıklarla Atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Tanker Kazası: Sürücü Ufak Sıyrıklarla Atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement