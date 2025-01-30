Bayburt\'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Bayburt ve 10 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bayburt ve çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarında yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlara satıldığı tespit edildi. 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheliye ait ev, iş yerleri ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 86 adet Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 24 adet Doğu Roma dönemine ait yüzük, 7 adet Urartu dönemine ait heykelcik, 80 adet çeşitli dönemlere ait metal ve taş objeler, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve 95 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 16'sı ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT