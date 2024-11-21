Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Bayburt'ta durdurulan otobüs ve minibüs içerisinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan otobüs ve minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramada 2 şahıs üzerinden bir miktar sentetik ecza maddesi ile 8,97 gram esrar maddesi ele geçirildi.

TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT