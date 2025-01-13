Bayburt polisinin durumundan şüphelenerek arama yaptığı şahsın üzerinden 30 adet sentetik ecza maddesi çıktı, şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durumundan şüphelenilen şahıs üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 30 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekiplerce uyarıcı maddeye el konulurken, G.H. isimli şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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