Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Bayburt'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 3 kilo uyuşturucu maddeden elde edilen esrar ve skunk maddesinin il merkezine girişi önlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, 3 paket halinde 282,82 gram esrar ile 376,14 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.D. ve İ.Ü. isimli 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın da desteğiyle kentte uyuşturucu tacirlerine müsaade edilmeyeceği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT