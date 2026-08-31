Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu
Polis, 1 kilo 31 gram metamfetamin ele geçirip şüpheli S.M.'yi tutukladı.
Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde 11 paket halinde 1 kilo 31 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.M. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada, şüpheli şahsın üzerinde gizlediği düzenekte 1 kilo 31 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.
Mahkemeye sevk edilen S.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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