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Bayğaralar çetesinin firar üyesi yakalandı - Son Dakika
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Bayğaralar çetesinin firar üyesi yakalandı

Adana'da yapılan operasyonda firar olarak aranan Bayğaralar organize suç örgütü üyesi Emin U., saklandığı evde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, çete lideri Ramazan Bayğara'nın liderliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda çete çökertildi. Emin U., 6 ayrı suçtan aranıyordu ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyhan ilçesindeki bir adreste yakalandı.

Bayğaralar çetesinin firar üyesi yakalandı
28.12.2023 - 20:31,  Güncelleme: 20:40
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Bayğaralar çetesinin firar üyesi yakalandı

ADANA - Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan bir şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Ekim'de Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Çetenin yapılanmasında bulunan hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, dolandırıcılık" olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emin U. yakalanamamıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emin U.'yu Seyhan ilçesine bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler söz konusu adrese baskın yaparak firari olan Emin U.'yu yakaladı.

Yakalanan şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bayğaralar çetesinin firar üyesi yakalandı - Son Dakika


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