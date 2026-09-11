Bayındır'da otomobil seraya uçtu, araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı
Bayındır batı girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki seraya uçtu. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bayındır'da bir otomobilin sera alanına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayındır batı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki seraya uçtu.
Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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