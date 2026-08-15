Baykan\'da Köpeklerin Kediye Saldırısı

Siirt'in Baykan ilçesinde başıboş köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesinde sokakta bulunan bir kedi, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı fark eden bir vatandaş, köpekleri uzaklaştırarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Ancak saldırı nedeniyle kedi kurtarılamadı. Yaşanan olay çevrede üzüntüye neden olurken, vatandaşlar ilçede başıboş gezen köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşlar benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.