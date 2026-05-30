Bayram Dönüş Yolunda Yoğun Trafik

30.05.2026 15:01
Kurban Bayramı sonrası Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğun trafik oluştu, ağır araçlara kısıtlama getirildi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne geçişine geçici kısıtlama getirildi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte Tekirdağ'da kara yollarında yoğun trafik oluştu. İstanbul ve çevre illere dönüş yapan sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yoğunluk özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde etkili olurken, bazı noktalarda trafik akışı zaman zaman durdu. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede yoğun mesai harcıyor.

Tedbirler arttırıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram dönüşü kapsamında geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Kent genelinde 79 ekip ve 444 personel görev yaparken, Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki 7 ana ışıklı kavşakta ise 30 ekip ve 82 trafik personeli trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul yönüne seyredecek ağır tonajlı araçlara da geçici kısıtlama getirildi.

Ağır vasıtalara kısıtlama

Bugün saat 13.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yakıt, gıda ve bozulabilir ürün taşıyan araçlar dışında kalan ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine 1 Haziran saat 01.00'e kadar izin verilmeyecek.

Kısıtlama kapsamındaki araçlar, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki bekleme alanlarına yönlendirilirken, belirtilen sürenin sona ermesinin ardından yollarına devam edebilecek.

Yetkililer, bayram dönüş trafiğinin gece saatlerinde ve yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uymaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

