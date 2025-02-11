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TEM Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden karayolları şoförü son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden karayolları şoförü Bayram Gülaçtı, son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile kar küreme ve tuzlama aracının çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Bayram Gülaçtı, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Kiremitocağı Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere protokol üyeleri, sevenleri ve ailesi katıldı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bayram Gülaçtı gözyaşları ve dualar arasında defnedildi.