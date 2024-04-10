İstanbul ve Ankara'ya kamyon ve tanker girişi yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara'ya kamyon ve tanker girişi yasaklandı

İstanbul ve Ankara\'ya kamyon ve tanker girişi yasaklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

10.04.2024 08:25
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyitlerine izin verilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Ankara'ya kamyon ve tanker girişi yasaklandı - Son Dakika

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