İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyitlerine izin verilmeyecektir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul ve Ankara'ya kamyon ve tanker girişi yasaklandı - Son Dakika
Bursa'da bir oto acentesi, satılan araçları müşterilere teslim etmek için listelerken, 1.5 milyon lira değerindeki bir ticari aracın olmadığını fark etti. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek aracı çalan şüphelinin başka bir suçtan cezaevine girdiğini tespit etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı bulan polis ekipleri, çalıntı plakaları da ele geçirdi ve aracı oto acentesine teslim etti.
Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü H.A. ile otomobilde bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde motor kısmı arıza sebebiyle alev alan otomobil küle döndü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı denetimde sürücülere kurallara uymaları gerektiği anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan mal paylaşımı nedeniyle yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek'i tabancayla öldürdü. Olayı haber alıp gelen kardeşi Selçuk Çelik de ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.
Isparta'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çıkarılmasıyla birlikte kayıp kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü ve şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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