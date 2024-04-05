Bayram tatili için sürücüler yola çıktı: Otoyolda akıcı yoğunluk
BOLU - Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı'nın dik rampaları ve Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayram tatili için sürücüler yola çıktı: Otoyolda akıcı yoğunluk - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası saldırıya uğradı. Yeni muhtar Yıldız Cabir, mazbatasını alıp binaya geldiğinde şok oldu. Binanın duvarları yıkılmış ve içerisi hasar görmüştü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.
Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı'nda bir dere içerisinde erkek cesedi bulundu. Jandarma Arama Kurtarma timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesedi buldu ve 5 saatlik çalışmanın ardından dağlık alandan indirdi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 11 şüpheliden 9'u mahkemeye sevk edilirken, 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?