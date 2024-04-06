Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu Otoyolu\'nda yoğunluk

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.
Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor. Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.
Trafik yoğunluğunun iftar saatinden sonra artması bekleniyor. - BOLU
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Muğla, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olması sebebiyle Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşamaktadır. Trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunmaktadır. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması beklenmektedir.
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