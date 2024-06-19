Bayram tatilinde 4 günde 693 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Bayram tatilinde 4 günde 693 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazasının yaşandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, bin 302 kişinin yaralandığı, 343 bin 095 aracın denetlendiği belirtildi. Bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplamda 26 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 345 kişi yaralandı.

19.06.2024 09:04
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum". - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinde 4 günde 693 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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