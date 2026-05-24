Bayram tatili yolunda faciadan döndüler: Sürücü yanan araçta altınlarını aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram tatili yolunda faciadan döndüler: Sürücü yanan araçta altınlarını aradı

Bayram tatili yolunda faciadan döndüler: Sürücü yanan araçta altınlarını aradı
24.05.2026 10:56  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Ordu'ya bayram tatili için giden 5 kişilik ailenin otomobili Samsun'da yandı. Aile son anda kurtulurken, sürücü yanan araçta altınlarını aradı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan Ordu'nun Kumru ilçesine Kurban Bayramı tatili için gitmek üzere yola çıkan 2'si çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil Samsun'da alevlere teslim oldu. Araçtan son anda çıkan aile canını kurtarırken, otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü. Sürücü ise yanan araçta altınlarını aradı.

Olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan eşinin memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bayram tatiline gitmek üzere yola çıkan Suriye uyruklu Mohamad Noor Jatara (29) idaresindeki 34 MHF 022 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile otomobilden son anda inerek canlarını kurtardı.

Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayram için memleketlerine gitmeye çalışan aile büyük üzüntü yaşarken, araç sürücüsü Mohamad Noor Jatara yangının ardından yanan aracın içerisinde şoför koltuğunun altında bulunduğunu söylediği altınları aradı ancak bulamadı. Araçla birlikte, ailenin kurban için ayırdıkları paranın da yandığı öğrenildi.

Jandarma yangınla ilgili iminceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatili yolunda faciadan döndüler: Sürücü yanan araçta altınlarını aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:27:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram tatili yolunda faciadan döndüler: Sürücü yanan araçta altınlarını aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.