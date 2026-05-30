Bayramda Güvenli Yolculuk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Güvenli Yolculuk Vurgusu

Bayramda Güvenli Yolculuk Vurgusu
30.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram dönemindeki denetimlerin güvenlik için olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Çiftçi, açıklamasında bayram dolayısıyla alınan önlemlerin bir tuzak niteliği taşımadığı, aksine vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına sağlamak olduğunu belirtti.

Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine kavuşma heyecanını güven içinde yaşayabilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, insanları sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir hanede bayramın hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için tüm güvenlik güçlerimiz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kurban Bayramı, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda Güvenli Yolculuk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak başladı Akdeniz’de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
7 ay sonra acı haber Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
NATO ve AB’den Romanya’daki apartmana Rus İHA’sının düşmesine tepki NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 10:28:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayramda Güvenli Yolculuk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.