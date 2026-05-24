Bayramda Trafik Denetimleri Artıyor

24.05.2026 09:32
Kurban Bayramı'nda hız kurallarına uymayan sürücülere ağır cezalar uygulanacak.

Yapılan tüm denetim ve uyarılara rağmen özellikle bayram tatillerinde trafik kaza bilançolarında büyük artış yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili boyunca kural çiğneyen sürücülerin ensesinde olacak.

Hız yaparak bir an evvel memleketine gideceğini zanneden sürücülere kötü haber Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) geldi. Yollardaki radar sayıları sürücülerin korkulu rüyası olacak cinsten çünkü; geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemelerle aşırı hıza 30 bin liraya varan cezalar geliyor. Kurban Bayramı'nda birçok insan büyüklerinin elini öpmek için çoluk çocuk memleketin yolunu tutarken bazıları da 9 günlük izni fırsat bilip tatil için yollara düştü. EGM de ocaklara kara haber gelmesin diye trafikte denetimleri artırdı. Özellikle kazaların büyük bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığını göz önünde bulunduran trafik ekipleri radar sayılarını bayram öncesi artırdı. Yoğunluğa göre ve saatlik değişecek olmakla birlikte EGM İstanbul'dan Ankara'ya gidecek sürücülerin hız kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla tam 51 noktada sürücüler takip altında olacak, 16 noktada radarlı hız kontrolü yapılacak.

İstanbul - İzmir arasında ise 40 ayrı noktada ekipler denetimde olacak, 12 noktada ise radarlı hız kontrolü yapılacak. Bursa'dan Ankara'ya kadar tam 14 ayrı noktada radarla hız kontrolü yapılacak. Aynı güzergahta 12 hız koridoru ve 9 ayrı kontrol noktasında sürücüler takip edilecek. Bursa'dan İstanbul'a gidecek olanlar da 31 ayrı noktada denetimden geçirilecek, 3 hız koridoru ve 3 radar kontrolüne tabi tutulacak. Bursa'dan İzmir'e gidecek sürücüler de 5 hız koridoru ve 4 radar kontrolüne tabi tutulacak.

Cezalar cep yakıyor

Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi. Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak. Aşırı hız yapan sürücüler için cezalar 30 bin TL'ye kadar yükseltildi. Hız ihlalinin derecesine göre ehliyete 30, 60 ve 90 gün el koyma uygulanacak. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası veriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

