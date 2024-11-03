Bayramiç'te arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde aralarında husumet olan Serdar V. sokak ortasında arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Serdar V. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay dün saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar V. iddiaya göre aralarında husumet olan arkadaşı Özgür Ölçek'i sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Ardından polise teslim oldu. Cinayet olayı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Serdar V'nin telefonla konuşan arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurduğu ve yerde kanlar içinde yerde yatan Özgür Ölçek'in yüzüne silahla vurduğu görüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Serdar V. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan silahla öldürülen Özgür Ölçek, Bayramiç ilçe merkezi çarşı camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayramiç’te Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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