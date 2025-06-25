Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 11.32 sıralarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Akpınar ve Türkmenli köyü arasında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Yağcılar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda yangın, saat 12.39'da tamamen kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayramiç'te Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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