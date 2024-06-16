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Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın birinci gününde 9 günlük tatilinde vatandaşların şehir dışına da çıkması sebebiyle yollar boş kaldı. E-5 karayolu Cevizlibağ bölgesindeki sakinlik dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okullarında kapanmasıyla yüzbinlerce vatandaş tatil için şehir dışına çıktı. Kurban Bayramının birinci gününde yollar boş kaldı. Normal günlerde yoğun trafik yaşanan E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yaşanan sakinlik drone ile havadan görüntülendi.