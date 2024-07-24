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Bayrampaşa'da 1. kattaki balkon kısmen çöktü: Büyük korku yaşayan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Çökme esnasında balkonda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, üst kattaki balkonda otururken panikle dışarı çıkan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın 1. katındaki bulunan balkonda kısmen çöktü. Bu sırada üst katta oturan Aytaç Uçar ve annesi Nazmiye Uçar, gelen çökme sesi üzerine paniğe kapıldı. Aşağıya baktıklarında balkonun çöktüğünü gören anne ve oğlu kendilerini can havliyle dışarı attı. Büyük korku yaşayan Nazmiye Uçar gözyaşlarını tutamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina incelemeler nedeniyle tahliye edildi.

Ev sahibi Aytaç Uçar, "Oturduğumuz esnada balkon bir anda çökmeye başladı. Binanın arkasındaki balkon çöktü. Binamız 1975'in sonu 1976'nın başında yapıldı. Daha önce gelip baktılar, yaşanan deprem sonrasında hiçbir sorun çıkmadı. Öndeki inşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Binanın temelinde 6 -7 parmak kayma var. Ben mühendisleri çağırdım bakmaları için. Adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler, ne de başka bir şey olduğuna baktılar. Gelip oraya bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan ev sahibinin annesi Nazmiye Uçar ise "Üst kattaki balkonda oturuyorduk. Biz sadece sesi duyduk. Dedim bir şey mi oldu? Balkona baktık, balkon çöktü. Depremde etkilenmedi hiçbir şey olmadı" diye konuştu.