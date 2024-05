3.Sayfa

Bayrampaşa'da 12 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada sanığa müebbet ile 38 yıl 10 ay hapis cezası

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 2 grubun silahlı kavgası sırasında kurşun isabet eden 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık müebbet ile 38 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa'da 2 Şubat 2020'de 2 grubun silahlı kavgası sırasında 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'in boş alkol şişelerini toplarken kurşun isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Mevlüt Yıldırım ile avukatı hazır bulundu.

"Namus ve şerefim üzerine yemin ederim böyle bir şey yapmadım"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mevlüt Yıldırım, "Vicdanım rahat, alnım ak, namus ve şerefim üzerine yemin ederim böyle bir şey yapmadım. Benim bir buçuk yaşında kızım var, nasıl böyle bir şey yapabilirim?" dedi.

Sanık avukatı ise savunmasında, müvekkilinin aleyhine herhangi bir delil bulunmadığını söyleyerek, "Sinan Üstünalp, silahın bir el ateş edilmesi sonucu vefat etmiştir ve vuranın kim olduğu tespit edilememiştir. Müvekkilin tahliyesini ve beraatını talep ederiz" şeklinde konuştu. Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Ben böyle bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müebbet ile 38 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mevlüt Yıldırım'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini, pişmanlığını gösteren tutum ve davranışlarını da dikkate alan heyeti takdiri indirim uygulayarak bu cezayı müebbet hapse çevirdi. Sanık Yıldırım'ı 6 müştekiye karşı ayrı ayrı uygulanmak üzere 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamda 38 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanığı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda müebbet hapis ile 38 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Melih Özçetin'in ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerin de aralarında bulunduğu bir grubun Bayrampaşa'daki bir parkta 02.00 sıralarında oldukları esnada, önlerinden bir aracın geçtiği, aracın içerisinde Oktay C. ile kız arkadaşı Gamze P.'nin olduğu, grup ile Oktay C. arasında tartışma başladığı ve tartışmanın arbedeye dönüştüğü aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, yaşanan arbede sırasında Oktay C.'nin başında alkol şişesi kırılmak suretiyle darp edildiği, Gamze P.'nin olaya müdahalesi üzerine Oktay C.'ye yönelik saldırının son bulduğu, Oktay C.'nin karşı tarafa 'siz görürsünüz, bir saat sonra geleceğim' benzeri sözler sarf edip olay yerinden ayrıldığı, bu durumu da şüpheliler Mevlüt Yıldırım ve Melih Özçetin'e bildirdiği kaydedildi. Daha sonra Oktay C. ile şüphelilerin buluştuğunun aktarıldığı iddianamede, plaka levhaları sökülmüş araç ile hep birlikte olay yerine geldikleri, kalabalık gruba doğru ateş etmeye başladıkları, bazı müştekilerin yaralanırken bu sırada o çevrede sokaktan boş alkol şişelerini toplamakta olan 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'in sol koltuk altından aldığı isabet nedeniyle ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Oktay C.'nin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık olarak yargılandığı ve cezalandırıldığı da aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mevlüt Yıldırım'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 kez uygulanmak üzere ve 'çocuğu kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 55 yıldan 93 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede şüpheli Melih Özçetin'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan 6 kez uygulanmak üzere ve 'çocuğu kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından toplamda 42 yıldan 65 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.