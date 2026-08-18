Bayrampaşa\'da Ambulans Kazası

Bayrampaşa'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Kartal Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden hasta alan 34 BH 5532 plakalı ambulans, seyir halindeyken caddeye çıkan 34 KAU 502 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yapan ambulansta inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralanan 3 meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesi bulunmayan sağlık personelleri bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

"Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü"

Kaza anını anlatan Murat Şahin, "Ambulans çok hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O esnada ara sokaktan çıkan kırmızı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir ama sırtında ve ayaklarında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirip gönderdik. Hasta bir kişiydi. Onda da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onu da ben indirdim. Sedyede değildi, düşmüştü. Kazanın etkisiyle aracın içindeki sedyeden araya düşmüştü" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.