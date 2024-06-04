Bayrampaşa'da araç sıkışması sonucu meydana gelen kaza - Son Dakika
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Bayrampaşa'da araç sıkışması sonucu meydana gelen kaza

Bayrampaşa'da bir aracın sıkıştırması sonucu manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer parçası ise yolda yürüyen bir yabancı uyruklu kişiye çarptı ve ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 22:40
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Bayrampaşa'da başka bir aracın sıkıştırması sonucu manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil bariyerlere çarptı. Kopan bariyer parçasının çarptığı yaya ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 GJP 058 plakalı otomobil sürücüsü, başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını fark etti. Aracını sağa doğru manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran araç aşağıya uçarken, sokakta yürüyen yabancı uyruklu kişiye kopan bariyerin parçası çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da araç sıkışması sonucu meydana gelen kaza - Son Dakika

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