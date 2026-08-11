Bayrampaşa'da Araç Hırsızlığı: 200 Bin TL Çalındı

Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında park halindeki aracın kilitlenmesini sinyal kesici jammer cihazıyla engelleyerek araç içerisindeki 200 bin TL'yi çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Salı günü Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin park halindeki aracın kilitlenmesini sinyal kesici jammer cihazıyla engelledi. Şüpheliler daha sonra araç içerisinde bulunan 200 bin TL nakit parayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler G.K. ve M.K. 9 Ağustos Pazar günü Fatih'te kaldıkları otelde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin otel odasında yaptığı aramalarda 1 adet sinyal kesici jammer cihazı ve şüphelilerin çaldığı paradan olduğu değerlendirilen bin 400 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin elindeki kumandaya bastığı ardından araçtaki parayı çaldığı görülüyor.