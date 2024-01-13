Bayrampaşa'da aynı sanayi sitesinde çıkan iki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Bayrampaşa'da aynı sanayi sitesi içinde çıkan iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. İkinci yangının çıktığı bloktaki çok sayıda dükkan zarar görürken, yangın 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 17.00'da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içinde çıktı. Edinilen bilgiye göre ilk yangın D blokta bulunan tahta palet üretimi yapan yerde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler palet üretimi yapılan alandaki yangını kısa sürede söndürdükten sonra aynı sanayi sitesi içinde A Bloktaki kolonya atölyesinden yangın çıktığı ihbarını aldı. Kolonya atölyesi önündeki yangın kısa süre içinde diğer dükkanlara sıçradı. Ekipler, binada mahsur kalan 5 işçiyi kurtarırken yangın 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Kendimi zar zor dışarıya attım"

Dükkan sahibi İsmail Yahşi, "İçerideki iş yerleri sahiplerinden biriyim. İçeride yemek yedikten sonra birden dumanlar yükselmeye başladığını gördükten sonra kedimi dışarıya attım. Yangın tam benim iki üç dükkan çaprazımda çıktığını fark ettim. Kendimi zar zor dışarıya attım. İçeride bir ben vardım kardeşim vardı üst katta olan bir kişiyi daha aldılar" dedi.