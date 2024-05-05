Bayrampaşa'da Bir Şahıs Eski Ortak ve Kendisiyle Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Gerçekleştirdi

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Bayrampaşa'da bir şahıs sokak ortasında önce eski ortağını ardından da kendisini vurdu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir şahıs sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle önce eski ortağı olan kadını ardından da kendisini vurdu.

Olay 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü. Kadının elinde bıçakla kedisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı. Adam önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.