Bayrampaşa'da Eski Ortak Tarafından Silahla Vurulan Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Eski Ortak Tarafından Silahla Vurulan Kadın Yaşamını Yitirdi

Bayrampaşa'da eski ortağı tarafından silahla vurulan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan adamın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

06.05.2024 12:03
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Bayrampaşa'da eski ortağı tarafından silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan adamın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ç. isimli kişi, eski ortağı olan Gülya Akşa'nın çalıştığı yerin yakınına arabayla gelmiş, adamın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürümüştü. Kadının bıçakla kedisine doğru geldiğini gören Hüseyin Ç. silahını çıkararak önce eski ortağı olan kadını sonra da kendisini vurmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gülya Akça, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Hüseyin Ç.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Eski Ortak Tarafından Silahla Vurulan Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Eski Ortak Tarafından Silahla Vurulan Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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