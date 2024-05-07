Bayrampaşa'da Gülya Akça Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Gülya Akça Silahla Vurularak Öldürüldü

Bayrampaşa'da yaşanan olayda, Gülya Akça'nın eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Akça'nın bıçakla dışarı çıktığı, tartıştığı kişi tarafından vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor.

07.05.2024 09:33
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Bayrampaşa'da Gülya Akça'nın eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin Ç. isimli kişi, eski ortağı olan Gülya Akşa'nın çalıştığı yerin yakınına arabayla gelmiş, adamın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürümüştü. Kadının bıçakla kedisine doğru geldiğini gören Hüseyin Ç. silahını çıkararak önce eski ortağı olan kadını sonra da kendisini vurmuştu. Gülya Akça, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Hüseyin Ç.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilmişti.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Kadının silahla vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gülya Akça'nın elinde bıçak ile dışarı çıktığı, ortağı ile tartıştıktan sonra vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Gülya Akça Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Gülya Akça Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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