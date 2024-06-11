Bayrampaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı

Bayrampaşa'da yapılan inşaat çalışması sırasında kepçe operatörü su hattının bulunduğu boruyu patlattı. İSKİ ekipleri zarar gören boruyu onarmak için çalışma başlattı. Patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseğe ulaştı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

11.06.2024 22:17
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Bayrampaşa'da inşaat çalışması sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Metrelerce yükseğe çıkan su cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında boş alanda yapılan inşaat çalışması sırasında kepçe operatörü su hattının bulunduğu boruyu patlattı. Çalışmalara ara verildikten sonra İSKİ ekipleri zarar gören boruyu onarmak için çalışma başlattı. Borudan çıkan su metrelerce yükseğe ulaşırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı - Son Dakika

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