Bayrampaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı

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Bayrampaşa'da inşaat çalışması sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Metrelerce yükseğe çıkan su cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında boş alanda yapılan inşaat çalışması sırasında kepçe operatörü su hattının bulunduğu boruyu patlattı. Çalışmalara ara verildikten sonra İSKİ ekipleri zarar gören boruyu onarmak için çalışma başlattı. Borudan çıkan su metrelerce yükseğe ulaşırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL