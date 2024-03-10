Bayrampaşa'da kentsel dönüşüme giren binanın demirlerini toplayan hurdacılar ile mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tahta ve sopaların havada uçuştu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay akşam saatlerinde Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kentsel dönüşüme giren bir binanın demirlerini toplayan hurdacılar ile mahalleliler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde tekme tokat kavgaya dönüştü. Tarafların tansiyonlarının yükselmesinin ardından sopa ve tahtalar havaya uçuştu. İddiaya göre hurdacılar, metruk bina içindeki eşyaları ateşe verdi. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bu esnada tarafların kavgası sokağın başındaki caddeye taştı. Polis ekipleri olayla ilgili olan taraflardan kişileri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa'da mahalleli ile hurdacılar arasındaki kavga kamerada - Son Dakika
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