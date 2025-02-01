Bayrampaşa\'da Ölümden Kılpayı Kurtuluş

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Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, börekçi dükkanına çarparak durabildi. Kazadan saniyeler önce kaldırımda yürüyen kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saat 18.30 sıralarında, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobil ve börekçi dükkanına çarparak durabildi. O esnada kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazadan saniyeler önce, kadının kaldırımdan yürüdüğü esnada ölümden kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Yaya, kazayı 1 saniye ile atlatıyor

Kaza anını anlatan dükkan sahibi Satı Tanbaş, "Olay anında biz burada yoktuk, güvenlik kameralarını izledik. Sürücü yukarıdan aşağı iniyor. O esnada bize öksürük krizinin tuttuğunu söyledi. Şu arada araç yok. O anda kardeşim kapıyı kilitleyip, aracına doğru eşi ile gittiği görülüyor. Peşinden bir kadın kardeşimiz geliyor, o kazayı kıl payı kurtarıyor. Kazayı esneme payı ile kurtarmış. Bizim kolona biraz zarar vermiş ama buna şükür kardeşimize bir şey olmamış. Benimde kardeşime bir şey olmamış. Yani görünmez kaza. Refleks olarak şahsın arabası baya bir hasar gördü. Buradaki kaldırım taşını parçaladı, bunu yerinden söktü. Kardeşim de kazayı 10 saniye ile atlatıyor" şeklinde konuştu.

Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu, aracının ve park halindeki diğer çarptığı aracın hasar aldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL