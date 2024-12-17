Bayrampaşa'da Tel Örgü Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Tel Örgü Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa\'da Tel Örgü Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da, mangal yaparken tel örgülerin kopması sonucu düşen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Aileler, kazanın ardından cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Olayla ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi.

17.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:45
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Bayrampaşa'da mangal yakarken yaslandıkları telin kopması sonucu dengelerini kaybederek beton zemine düşüp hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün gece Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Bolat ve Halil Doğan, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda alkol aldı. Mangal yakmaya çalışan iki kişi, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşerek kanlar içinde kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın Bağcılar'da defnedilecek.

"Tel örgüler çürüktü"

Olay gecesi kuzeni Halil Doğan'ın yanında olan Süleyman Gezen, "Gece 01.00 sıralarında 4 arkadaş orada oturuyorduk. Arkadaşım tel örgülere yaslanmıştı. O sırada diğer arkadaşım ona sarılırken tel örgüye takılıp aşağı düştü. Tel örgüler çürüktü. Tel örgüler Bayrampaşa Belediyesi'ne ait" şeklinde konuştu.

"Oradaki demirlerin hepsi çürük"

Olayla ilgili konuşan Halil Doğan'ın kuzeni Bünyamin Kaya, "Geçen yılda aynı şekilde bir genç daha düşüyor. İhmalkarlıklar var. Oradaki demirlerin hepsi çürük. Yaslanmayla nasıl aşağı düşüyorlar. Buradaki ihmalde 2 can kaybı var. Bayrampaşa Belediyesi bunun önüne geçmiyor. Bunu bir türlü düzeltmiyor. Bir gecede 2 can gitti. Sesimizi duyuracağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Burada bir can gitti başka canlar gitmesin. 3 kuzen orada oturuyor. Diğer arkadaşına sarılıyor ve 10-15 metre aşağı düşüyorlar" ifadelerini kullandı.

Uğur Bolat'ın ablası Hicran Bolat ise, "Sonsuza dek şikayetçiyim. İnsanın hayatı bir tel parçasına mı bağlı? Neden onarılmıyor. Orası otogar, bir çocuk da, anne de, hamile bayan da olabilir. 2 can gitti, kim geri verecek?" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Tel Örgü Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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