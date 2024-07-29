Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde Yol Verme Tartışması: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde Yol Verme Tartışması: 5 Kişi Yaralandı

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde Yol Verme Tartışması: 5 Kişi Yaralandı

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yaşanan yol verme tartışması bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan araştırmada çok sayıda boş kovan ve 1 adet silah ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

29.07.2024 11:07
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Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki sebze meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki dükkan çalışanları arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Yol verme tartışmasında kan döküldü

Çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirdi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 şüphelinin polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı dükkanların önünde de Çevik Kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde Yol Verme Tartışması: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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