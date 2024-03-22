BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonucu yaralanan sürücüye müdahale etti - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonucu yaralanan sürücüye müdahale etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonucu yaralanan sürücüye müdahale etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçiren bir tır sürücüsüne yardım etti. Destici, yaralı sürücünün yanında durarak müdahale çalışmalarını takip etti ve sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.03.2024 15:56
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için geldiği Erzurum'da trafik kazası sonucu yaralanan sürücüye müdahale etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'un İspir, Oltu ve Uzundere ilçelerinde seçim çalışmalarına katıldı. İspir'den Uzundere'ye geçen Destici, Erzurum- Artvin kara yolu Aksukapı mevkiinde kaza yapan tır sürücüsünü yardım etti. Genel Başkan Destici, bir süre yaralı sürücünün yanında durarak müdahale çalışmalarını takip etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonucu yaralanan sürücüye müdahale etti - Son Dakika

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