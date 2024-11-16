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Bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

Bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

Konya'da bebek sesi duyanlar, çöpe atılan yeni doğmuş kızı sağlık ekiplerine teslim etti.

16.11.2024 13:10
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Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi devam eden bebeğin ise koruma altına alınacağı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak istediklerinde çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. Battaniyeye sarılı olarak bulunan yeni doğmuş kız bebek sağlık görevlilerine teslim edildi ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek müşahede altına alındı.

Öte yandan, bebeği çöpe bırakan anneyi yakalamak için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince sokak üzerindeki evlerde tek tek kontroller yapıldı. Sokak üzerinde 2 katlı kerpiç bir evin ikinci katında yaşayan yabancı uyruklu 28 yaşındaki 5 çocuk annesi H.E.S.'nin hamile olduğunu söyleyen komşularının verdiği bilginin ardından genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan kadın ilk ifadesinde, "Eşim 3 yıl önce yurt dışında çalışmak için gitti. Daha sonra ben yabancı uyruklu bir kişi ile ilişkim oldu ve hamile kaldım. Daha sonra korktum ve evde doğum yaptıktan sonra bebeği battaniyeye sarıp çöpe attım" dediği öğrenildi.

Bebeğini çöpe atan H.E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.E.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanede bulunan bebeğin ise koruma altına alınacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bebek, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı - Son Dakika

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